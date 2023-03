WhatsApp est l'un des services de messagerie instantanée les plus populaires au monde. L'application est très pratique et elle a permis de rapprocher de nombreuses personnes à travers le monde. WhatsApp fait partie de notre quotidien et on l'utilise quasi quotidiennement pour communiquer. Cependant, l'application est dotée de certaines fonctionnalités qui peuvent gêner l'expérience utilisateur, notamment dans les groupes de discussions. La société Meta est en passe de faire une mise à jour qui va offrir la possibilité de pouvoir atténuer certains désagréments après l’ajout d'un utilisateur à son insu dans un groupe de discussion.

Dans ce genre de situation, l'on se retrouve dans un groupe de discussion où l'on ne connaît pas une grande partie des membres. Il peut donc arriver qu'un utilisateur X donné reçoive des notifications de la part d'un inconnu qui n'est pas forcement dans sa liste de contacts. En ce moment, il est seulement possible de voir le numéro dudit inconnu. Pour connaître l'identité de ce dernier, il faut se rendre dans le chat de la discussion du groupe. Bientôt, cette contrainte sera levée grâce à la nouvelle mise à jour de WhatsApp.

En effet, la mise à jour permettra de voir le nom de vos différents interlocuteurs non seulement dans les chats de discussion, mais aussi en dehors. De ce fait, même si vous recevez un message d'une personne qui n'est pas dans vos contacts, vous serez en mesure de connaître son nom. Il va sans dire que cette mise à jour va ravir de nombreux utilisateurs de WhatsApp qui ne supportent pas de recevoir des messages venant d'inconnus. La date de la mise à jour n'a pas encore été fixée.