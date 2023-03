WhatsApp, l'application de messagerie populaire, s'est engagée à être plus transparente et à respecter les règles de l'Union européenne en matière de protection des consommateurs. La société a pris cet engagement après avoir été mise en demeure par la Commission européenne à deux reprises concernant ses pratiques déloyales présumées dans le contexte des mises à jour des conditions de service et de la politique de confidentialité de WhatsApp. Dans un rapport fourni par les autorités de l'UE, il est indiqué que WhatsApp sera plus transparente sur les modifications apportées à ses conditions de service.

La société permettra également aux utilisateurs de refuser plus facilement les mises à jour s’ils ne sont pas d’accord avec elles, et expliquera clairement quand un tel refus a pour conséquence qu'un utilisateur ne peut plus utiliser les services WhatsApp. De plus, WhatsApp a confirmé que les données personnelles des utilisateurs ne sont pas partagées avec des tiers ou d'autres sociétés Meta, y compris Facebook.

Pour toute mise à jour future de la politique, WhatsApp expliquera les modifications qu'elle entend apporter aux contrats des utilisateurs et la manière dont elles peuvent affecter leurs droits. La société inclura la possibilité de rejeter les conditions de service mises à jour de manière aussi visible que la possibilité de les accepter, veillera à ce que les notifications les informant des mises à jour puissent être rejetées, respectera les choix des utilisateurs et s'abstiendra d'envoyer des notifications répétées.

Les bienfaits de cette décision pour les utilisateurs

La décision de WhatsApp de se plier aux règles de l'UE présente plusieurs avantages pour les utilisateurs. Tout d'abord, la transparence accrue de WhatsApp sur les modifications apportées à ses conditions de service permettra aux utilisateurs de mieux comprendre les changements et de prendre des décisions éclairées quant à leur utilisation de l'application.

De plus, la possibilité de refuser plus facilement les mises à jour et d'être informé des conséquences de ce refus et permettra aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs données personnelles et de décider s'ils souhaitent continuer à utiliser les services WhatsApp en fonction des modifications apportées aux conditions de service.