Le président chinois Xi Jinping a déclaré mercredi lors d'un dialogue de haut niveau entre le Parti communiste chinois (PCC) et les partis politiques du monde que la division du monde au nom de la démocratie ne fera que nuire et que la communauté internationale moderne n'a pas besoin d'une nouvelle guerre froide. Cette déclaration intervient alors que les tensions entre les États-Unis et la Chine sont exacerbées depuis l'affaire du ballon chinois et que la guerre en Ukraine continue de faire rage.

Selon Xi Jinping, "Le monde n'a pas besoin d'une nouvelle guerre froide. La pratique consistant à fomenter la confrontation et la division, réalisée au nom de la démocratie, est en soi une violation de l'esprit de la démocratie. Elle ne recevra aucun soutien et ne peut que causer des dommages sans fin". Le dialogue entre le PCC et les organisations politiques étrangères a eu lieu par vidéo, avec pour thème principal "La voie de la modernisation: la responsabilité des partis politiques" selon Tass.

Un appel à l'apaisement ?

La situation en Ukraine a attisé les tensions entre les États-Unis et leurs alliés européens d'un côté, et la Russie et ses soutiens de l'autre. Depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine il y a un an, les États-Unis et leurs alliés ont imposé des sanctions économiques contre la Russie, tandis que la Chine, plusieurs pays d'Afrique et d'Amérique latine ont refusé de les soutenir. Cette situation a conduit certains observateurs à parler d'une guerre froide entre l'Occident et la Russie.

Le discours du président chinois semble marquer une volonté d'apaisement et de coopération dans un contexte international tendu. Xi Jinping a souligné l'importance de promouvoir le développement pacifique et de résoudre les différends par le dialogue et la consultation. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit et que les relations entre la Chine et les États-Unis restent tendues, il reste à voir si les appels de Xi Jinping à éviter une nouvelle guerre froide seront entendus et si les acteurs internationaux pourront trouver un terrain d'entente pour résoudre les conflits et les tensions actuelles.