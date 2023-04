Un membre éminent du ministère russe des Affaires étrangères a récemment mis en évidence l'émergence d'un sentiment anti-occidental parmi la jeunesse africaine. Vsevolod Tkatchenko, directeur du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères, a proposé que la Russie utilise cette occasion pour renforcer ses liens avec les nations du continent africain. Ces observations ont été faites lors d'un débat organisé au sein du Conseil de la Fédération, la chambre haute du parlement russe autour du thème: «Face à l'information dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes avec l'Occident. Résultats et conclusions»

Ce responsable a mentionné que les jeunes Africains, de plus en plus actifs sur le web, contestent de manière croissante les politiques hégémoniques de l'Occident dans les affaires mondiales. Il a également précisé que ce segment de la population africaine exerce une influence de plus en plus importante sur les élites locales. La Russie a, selon lui, la possibilité de capitaliser sur cette situation en développant des liens plus solides avec l'Afrique. Cette information relayée par des médias russes et Tass met en exergue la nouvelle donne géopolitique en Afrique.

Le représentant a souligné que la Russie doit s'impliquer dans la lutte contre le néocolonialisme en offrant aux pays africains un traitement équitable, respectueux et, dans certaines situations, préférentiel. Il a critiqué la façon dont, selon lui, l'Occident continue de tirer profit des ressources du continent africain tout en traitant ses citoyens sans égard. Pour conclure, il a noté que plusieurs États africains soutiennent déjà la Russie, tandis que d'autres pourraient appuyer Moscou si elle parvient à asseoir son influence sur la scène mondiale.

Pour rappel, la France et les USA tentent de redorer leur image en Afrique face à la Russie et la Chine qui ne cessent d'avancer leurs pions dans différents domaines dont la sécurité et l'économie. Les puissances se battent actuellement en sourdine pour étendre ou garder leur influence sur le continent noir.