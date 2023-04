Le célèbre acteur américain Morgan Freeman a donné son avis sur le terme « Afro-Américain » pour désigner les ressortissants américains noirs. Au cours d’une interview accordée au Sunday Times Culture, parue le samedi 15 avril 2023, la star de Hollywood a qualifié cette appellation d’insulte, faisant savoir qu’il ne s’identifie pas à ce mot. « ‘Afro-Américain’ est une insulte. Je ne m’identifie pas à ce terme. Les personnes noires ont eu tellement de titres différents depuis le n-word, et je ne comprends pas comment cela peut prendre une telle ampleur mais tout le monde dit ‘Afro-Américain’ » a-t-il déclaré.

« Le Black History Month est une insulte »

Pour lui, utiliser cette appellation revient à considérer l’Afrique comme un pays, au lieu d'un continent. Afin d’illustrer ses propos, l’acteur âgé de 85 ans a souligné que l’appellation « Euro-Américain » n’existe pas, car la plupart du temps, c'est la nationalité qui est précisée, comme quand il s’agit des "Franco-Américains". Au cours de son intervention, l’octogénaire a par ailleurs donné son avis sur le Black History Month, qui est célébré dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis et en France. D’après Morgan Freeman, « le Black History Month est une insulte. Vous allez reléguer mon histoire à un mois ? ».

Notons que Morgan Freeman est connu pour être un militant contre la discrimination raciale. En 2011, il avait confié à un média français que le racisme est « toujours bien vivant aux États-Unis et pas seulement dans le Sud-Est ». Aussi, avait-il affirmé que dans la ville de Charleston, dans l’État du Mississippi, « les enfants, encore aujourd'hui, ne se fréquentent pas entre Blancs et Noirs ». « Maintenant, c'est encore pire (qu'il y a quelques années) parce que nous avons ce groupe du tea party qui détruit le Parti républicain en chuchotant : +Vous vous rendez compte que nous avons un homme noir à la Maison Blanche ? Ce n'est pas possible+ » avait-il déclaré, faisant référence à l’ex-président américain Barack Obama.