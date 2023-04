L'humoriste ivoirienne Eunice Zunon fait de nouveau parler d'elle. Après sa rupture avec l'artiste camerounais Tenor il y a quelques mois, des photos d'elle avec l'artiste béninois Dibi Dobo ont été diffusées sur la toile, poussant certains à penser qu'ils étaient en couple. Toutefois, il semble que cette rumeur n'a pas lieu d'être, car il s'agirait plutôt d'une collaboration professionnelle entre les deux artistes. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés autour de cette possible relation amoureuse, mais Eunice Zunon a tenu à mettre les choses au clair.

Dans un post adressé à ses fans, elle a répondu à la rumeur en déclarant : « Vous voyez relation amoureuse partout … Les gens qui veulent que vous croyez qu’ils sont en couple là, vous les ignorez jusqu’à ils sont poussés à tout faire pour vous convaincre…juste pour du buzz et votre attention sur leur projet. Nous qui vous disons ouvertement que c’est une collaboration entre deux pays, un travail pour vous les mélomanes, vous nous mettez en couple forcé».

L'humoriste a également évoqué l'importance de ce projet pour les deux pays, ajoutant : « J’aime le Bénin, mais restons focus sur ce gros projet qui non seulement fera que rapprocher d'avantage nos pays, mais vous montrera un autre côté de ma personnalité ». Elle a ensuite interpellé Dibi Dobo, lui demandant de s'exprimer également sur le sujet : « Dibi Dobo Officiel il faut parler aussi einh sinon je vais augmenter encore le cachet ».

Cette collaboration promet donc d'être intéressante et de dévoiler une nouvelle facette de la personnalité d'Eunice Zunon. En attendant plus d'informations sur ce projet, il est clair que les rumeurs de couple entre l'humoriste ivoirienne et l'artiste béninois n'étaient pas fondées. Les fans des deux artistes devront donc patienter pour découvrir leur travail commun et se concentrer sur l'aspect professionnel de cette rencontre.