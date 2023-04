L'intelligence artificielle (IA) est de plus en plus présente dans notre quotidien, notamment dans le domaine de la santé. Après Google, qui a déjà investi massivement dans l'IA pour la santé avec des projets tels que Google DeepMind Health et Verily, c'est au tour d'Apple de faire son entrée dans ce secteur en plein essor. Selon un rapport de Bloomberg rédigé par Mark Gurman, Apple travaille actuellement sur un service de coaching de santé alimenté par l'intelligence artificielle. Le service, nommé en interne "Quartz", est conçu pour fournir aux utilisateurs un outil de motivation et de suivi personnalisé dans les domaines de l'exercice physique, de l'alimentation et du sommeil.

Le but est de rendre les appareils de la marque encore plus indispensables en intégrant davantage de fonctionnalités liées à la santé et au bien-être. Le projet Quartz implique des équipes de spécialistes en santé, en IA et en Siri chez Apple. Il vise à exploiter les données biométriques et comportementales collectées par l'Apple Watch pour concevoir des plans de santé personnalisés et fournir des conseils adaptés aux besoins de chaque utilisateur. Le service serait proposé sous la forme d'une application autonome avec un modèle de paiement par abonnement.

Apple emboîte ainsi le pas à Google, qui a déjà fait d'importantes avancées dans le domaine de l'IA pour la santé. Les projets de Google, tels que DeepMind Health et Verily, ont pour objectif de révolutionner la manière dont nous comprenons et traitons les maladies. DeepMind Health, par exemple, a développé des algorithmes capables de détecter les maladies oculaires diabétiques et la dégénérescence maculaire liée à l'âge avec une précision équivalente à celle des médecins spécialistes.

Le lancement du projet Quartz n'est pas prévu avant l'année prochaine, mais Apple prévoit également des améliorations à court terme pour ses fonctionnalités de santé. Selon Gurman, la firme devrait sortir une version iPadOS 17 de son application de santé pour iPad (déjà disponible sur iOS) plus tard cette année, avec de nouvelles fonctionnalités pour suivre les émotions et gérer les conditions de vision, telles que la myopie. En s'engageant dans la course à l'IA pour la santé, Apple confirme sa volonté de s'imposer comme un acteur incontournable dans le secteur du bien-être et de la santé connectée. La concurrence avec Google promet d'être intense