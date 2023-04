Le pape François, lors de sa visite apostolique en Hongrie, a abordé des sujets sensibles en exprimant son opposition à l'avortement et en défendant fermement la famille traditionnelle. Il a mis en garde contre les dangers de la "colonisation idéologique", qui selon lui, menace la diversité culturelle et impose une vision étriquée de la liberté. Devant un auditoire composé de représentants des autorités hongroises, de membres de la société civile et de diplomates, le pape François a insisté sur les conséquences néfastes de cette colonisation idéologique. Il a cité la culture du genre comme un exemple d'effacement des différences culturelles.

Le pape a également déclaré que le "droit à l'avortement" ne devrait pas être considéré comme un progrès, mais plutôt comme une "tragédie" pour la société. Selon lui, la défense de la vie et la promotion de la famille sont des valeurs fondamentales pour l'avenir de l'Europe.

Le souverain pontife a souligné la nécessité de construire une Europe fondée sur les valeurs humaines et le respect des peuples, en mettant en avant des politiques qui encouragent la natalité et soutiennent les familles. Il a insisté sur l'importance de préserver la diversité culturelle et sociale sur le continent européen.

Le discours du pape François en Hongrie confirme sa volonté de défendre les valeurs traditionnelles et de soutenir la famille. Cette prise de position intervient dans un contexte où les questions sociales et éthiques suscitent de vifs débats à travers le monde.