Bénin : le Maroc, le Nigeria et la Russie félicitent Wadagni après la validation de sa victoire à 94,27 %

La Cour constitutionnelle du Bénin a proclamé, le 16 avril 2026, la victoire du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata dès le premier tour de l’élection présidentielle du 12 avril, avec 94,27 % des suffrages exprimés et un taux de participation de 63,57 %. Plusieurs pays ont réagi dans les heures suivantes.

Le Maroc réaffirme son partenariat avec Cotonou

Le roi Mohammed VI du Maroc a adressé, le 15 avril, un message officiel de félicitations à Wadagni, réaffirmant la solidité du partenariat entre Rabat et Cotonou et sa disponibilité à lui donner une nouvelle impulsion à l’échelle du continent africain.

Le Nigeria salue la transition démocratique

Dans une lettre personnellement signée adressée au président élu, Bola Tinubu du Nigeria a salué la tenue d’un scrutin pacifique et souligné les liens historiques entre les deux pays voisins, exprimant sa volonté de travailler étroitement avec la nouvelle administration béninoise pour renforcer les relations bilatérales.

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La Russie salue le scrutin et appelle à renforcer la coopération

L’ambassade de Russie au Bénin et au Togo a publié, le 17 avril, un communiqué sur sa page Facebook officielle saluant le bon déroulement du scrutin. La représentation diplomatique russe indique que les observateurs de la CEDEAO n’ont signalé aucune irrégularité majeure. Moscou a exprimé sa volonté de renforcer les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.