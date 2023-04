Un diamant spécial a été découvert en Inde. Il s’agit, en effet, d’une pierre précieuse à l’intérieur duquel se trouve une autre pierre, qui se déplace librement. Selon les informations rapportées par le média The Independent, le dimanche 16 avril 2023, la découverte a été faite par l’entreprise indienne VD Global, en octobre 2022. La pierre en question est vieille de 800 millions d’années. Après la découverte, l'entreprise a contacté la société internationale, basée au Royaume-Uni, De Beers, et à qui elle a envoyé la pierre pour expertise. La compagnie anglaise a confirmé l’authenticité de la pierre suite à une analyse approfondie.

« Je n'ai jamais rien vu de tel que le 'Beating Heart' »

Selon VD Global, le diamant, baptisé Beating Heart, est estimé à 0,329 carat. La pierre qui se trouve à l’intérieur, quant à lui, pèse 0,02 carat et mesure 1,9*2,1*0,6 mm. Selon Samantha Sibley, éducatrice technique chez De Beers Group Ignite : « Je n'ai jamais rien vu de tel que le 'Beating Heart' au cours de mes trente dernières années de carrière dans le secteur du diamant ». D’après le responsable des opérations mondiales chez De Beers, Jamie Clark, le Beating heart est un diamant fascinant. « Une découverte comme celle-ci montre pourquoi la formation et l'origine des diamants naturels sont un domaine d'étude si fascinant et pourquoi il est important de s'efforcer de progresser dans les tests et les analyses qui peuvent contribuer à notre connaissance de la croissance des diamants naturels » a-t-il ajouté.

Notons que le Beating Heart rejoint la liste d’une courte liste de diamant de son genre, sur laquelle figure le diamant Matryoshka. Ce dernier avait été extrait en République russe de Yakoutie. Pour rappel, ces informations interviennent plus d’un an après que le plus gros diamant blanc a été exposé à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Il s’agit en effet du diamant blanc baptisé The Rock, extrait et taillé en Afrique du Sud, il y a plus de deux décennies. Dans un communiqué, l’institut américain de gemmologie Christie’s avait indiqué qu’il s’agit du « plus grand diamant poire de couleur D-Z jamais classé ».