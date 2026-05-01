Décès de l'acteur sud-coréen Park Dong-bin dans son restaurant à Pyeongtaek

L’acteur sud-coréen Park Dong-bin, âgé de 56 ans, a été retrouvé sans vie le mercredi 29 avril dans son restaurant situé à Pyeongtaek, dans la province de Gyeonggi. Son corps a été découvert par une personne de son entourage qui l’aidait à préparer l’ouverture de ce nouvel établissement.

Diplômé en théâtre et cinéma de l’université Chung Ang, Park Dong-bin avait construit une carrière reconnue au cinéma et à la télévision depuis le milieu des années 1990. Acteur apprécié des téléspectateurs sous le surnom d’« Oncle Jus », il s’était distingué dans des drames historiques et contemporains avant d’entreprendre cette nouvelle aventure entrepreneuriale.

Les circonstances de la découverte

Les services de police de Pyeongtaek ont indiqué qu’aucun indice de violence ou d’acte criminel n’a été constaté sur place. Ils précisent également qu’aucune lettre laissant penser à un suicide n’a été retrouvée. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes du décès, selon les autorités locales.

Publicité

Une famille endeuillée

Park Dong-bin laisse dans le deuil son épouse, l’actrice Lee Sang-yi, avec qui il était marié depuis six ans, ainsi que leur fille Jiyu, âgée de trois ans. Cette dernière souffre depuis sa naissance d’une malformation cardiaque congénitale sévère et a déjà subi plusieurs opérations chirurgicales.

La veillée funèbre est prévue pour ce vendredi 1er mai au salon funéraire Domin, situé à Anseong, dans la province de Gyeonggi. Après la cérémonie, la dépouille de l’acteur sera transportée à travers la Forêt de la Paix de Yongin avant son inhumation au cimetière commémoratif de Woosung. En parallèle des préparatifs des obsèques, les autorités poursuivent leurs investigations pour éclaircir les circonstances exactes du décès.