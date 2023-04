Avec ses partenaires tels que Wanep-Bénin, la plateforme électorale des Organisations de la Société civile du Bénin a effectué ce jeudi 27 avril 2023, l'atelier d'évaluation de leurs actions à l'hôtel Azalaï de Cotonou. Lors de l'atelier d'évaluation des actions des Organisations de la Société civile, il a été question entre autres d'apprécier la pertinence, la cohérence, la durabilité des actions de la plateforme et de retenir des leçons des expériences antérieures.

‹‹ J'ai parcouru les rapports que je trouve intéressants. Je remercie la plateforme électorale des Organisations de la Société civile pour nous avoir invité au nom de la coopération Suisse ››, a déclaré Henri Valot, représentant de GFA et de la coopération Suisse. Depuis quelques années, GFA appuie la plateforme électorale. GFA consulting travaille à accompagner les grandes institutions et les organisations de la société civile du Bénin sur les questions de redevabilité électorale. ‹‹ L'Union européenne appuie la plateforme électorale des Organisations de la Société civile depuis plusieurs années. Nous vous encourageons à continuer vos missions ››, a affirmé Joël Neubert, chef de coopération de l'Union européenne.

Depuis sa création en 2015, la plateforme électorale des Organisations de la société civile du Bénin œuvre à l'amélioration des processus électoraux et à la culture de la régularité électorale grâce aux efforts fédérés d'acteurs non identiques intervenant dans les domaines de la veille citoyenne et de la gouvernance. Elle mène plusieurs types d'actions pour non seulement assurer une implication des citoyens dans les processus électoraux mais aussi pour contribuer à des processus libre, transparent, inclusif et apaisé. Elle déploie des actions de plaidoyer, d'écoute, de diplomatie préventive et d'observation dynamique du scrutin. ‹‹ La plateforme électorale des organisations de la société civile réitère son engagement à œuvrer avec ses partenaires pour la démocratie et la paix au Bénin ››, a conclu Fatoumatou Batoko Zossou, présidente de la plateforme.