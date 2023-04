Accusé dans un communiqué rendu public le jeudi 06 avril 2023 par la cellule de communication du parti Les Démocrates de ne rater aucune occasion de les attaquer à tout moment de ses différentes sorties, le président du parti Restaurer l’espoir, Candide Azannaï n’a pas tardé à répondre de la même manière à la formation politique que préside le député Eric Houndété. Dans une publication sur sa page Facebook ce vendredi 07 avril 2023, l’ancien ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la défense nationale a laissé entendre qu’il s’occupera « nommément et à visage découvert de chacun d’entre » eux, « fangeux ronronneurs, y compris » de leurs « vrombissements insipides ».

Engagés tous deux dans la lutte de la "résistance" contre le pouvoir de la rupture, on pourra dire aujourd’hui que c’est le divorce désormais entre le parti de la Flamme et celui de Restaurer l’espoir avec les attaques auxquelles on assiste entre les deux anciens partenaires. Voulant donner un cours politique aux Démocrates, Candide Azannaï a déclaré que « l’art de la polémique en politique invite à la dénonciation et à la pertinence du discours critique ». Selon lui, les Démocrates n’en ont « aucune qualité ». Car, dit-il, ils sont « en manque de toute pertinence discursive de haut niveau ». L’ancien parlementaire a tenu à préciser que le parti de Eric Houndété n’a répondu à aucune des questions qui leur a posé lors de ses sorties politiques « tant avec les journalistes que sur le terrain en contact direct avec les populations ».

Le président du parti Restaurer l’espoir a indiqué que les Démocrates ont « la liberté des injures » mais il est une obligation pour eux « de répondre par oui ou par non à chacune » de ses interpellations sur leurs « agissements farfelus porteurs de nuisances d’une part aux valeurs et principes de la République et d’autres part à la liberté, aux biens, à la vie et aux destins politiques des détenus et exilés politiques qu’avec une hypocrisie cynique » ils prétendent défendre. Avec la réponse de Candide Azannaï aux responsables du parti Les Démocrates qui peut être considérée comme une réponse du berger à la bergère, on pourrait dire sans risque de se tromper que désormais, la guéguerre entre les deux entités qui disent être opposées à la gouvernance du président de la République Patrice Talon est lancée.