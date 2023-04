Ça grogne à la Sucrerie de Complant du Bénin (SUCOBE). Depuis le 14 mars 2023, le Directeur Général de la société le chinois Su Xiao Hong a informé par courrier tous les agents du licenciement économique et collectif qu’il entend faire à partir du 07 mai 2023, date où son contrat prend fin. Un nouveau drame social presque inévitable se prépare à la SUCOBE de Savè. La société connue anciennement sous le nom de Société Sucrière de Savè (SSS) va déverser plus de 200 chômeurs sur le marché au plus tard le 07 mai 2023. En effet, c’est à cette date que prend fin le contrat de location-gérance qui lie la société aux Etats béninois et nigérian propriétaires de ladite usine.

Et selon une source syndicale, cette décision est irréversible. Selon ses explications, la SUCOBE a signé un contrat de location-gérance de vingt ans (20 ans) avec les Etats béninois et nigérian qui détiennent les 100% des actions de la société. Ce contrat a été signé le 07 mai 2003 et prend fin le 07 mai 2023. Chose malheureuse, à cette date aucun nouveau contrat ne sera encore signé pour permettre à l’usine de tourner et aux travailleurs de continuer à vaquer à leurs occupations professionnelles habituelles. Et pour cause, le Nigéria qui détient 70% de l’actionnariat ne pourra pas participer, aux côtés du Bénin au processus visant au renouvellement du contrat avec la SUCOBE ou une autre société contractante. Et ceci est indépendant de sa volonté.

La source nous confie que le Nigéria est actuellement en pleine période de transition politique. Un nouveau président a été élu en la personne Ahmed Bola Tinubu lors de l’élection présidentielle du 25 février 2023. Mais ce dernier ne prêtera serment que le 29 mai 2023 soit plus de trois semaines après la fin du contrat en cours. Or, il lui faudra plus de temps pour que son gouvernement puisse répondre à cette sollicitation. Il doit nommer ses ministres. Ceux-ci doivent nommer leurs collaborateurs qui doivent eux aussi se donner le temps de prendre connaissance et de maîtriser les dossiers avant de poser les premiers actes concernant ledit dossier. La pratique politique raconte que cette procédure prend plusieurs mois, parfois même près d’un an vu que le Nigéria est une république fédérale et que l’administration très vaste prend le temps de bien s’huiler. Il ne faut attendre les premières actions du Nigéria que dans plusieurs mois. Pour ne pas continuer à travailler et à maintenir la société et les travailleurs dans l’informel, la SUCOBE a décidé de mettre fin à leurs contrats de travail après avis et accord du gouvernement.