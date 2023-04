Le directeur genéral des impôts Nicolas Yénoussi a procédé au lancement de la deuxième édition du séminaire sur la fiscalité ce mardi 18 avril 2023 à Cotonou. Prévu pour une durée de trois jours, les activités de ce séminaire sont basées sur le thème: ‹‹ Engagement mutuel pour une fiscalité de développement ››. La deuxième édition du séminaire sur la fiscalité a regroupé les acteurs du secteur privé, les membres de l'administration fiscale et les partenaires techniques et financiers autour des questions de réforme et de plaidoyer pour la dynamique des investissements privés et l'amélioration du climat des affaires au Bénin.

Les activités de cette nouvelle édition du séminaire sur la fiscalité lèvent un coin de voile sur l'importance des mesures fiscales pour le développement d'un pays. ‹‹ Les pays en développement sont conscients de la nécessité d'appliquer des mesures destinées à assurer l'équilibre entre la protection de leur base d'imposition et l'instauration des systèmes d'investissement transparents et de garantir aux entreprises, certitude et cohérence ››, a déclaré Nicolas Yénoussi. En présence du président du conseil des investisseurs privés au Bénin, Roland Riboux, ce séminaire permettra aux participants d'aborder des sous thématiques tels que le règlement a l'amiable des différends fiscaux et les attentes des acteurs du secteur privé au Bénin.