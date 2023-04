Dans un communiqué de presse rendu public le mardi 04 avril 2023, le directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip), Paul Nyammulinda a informé les Béninois qu’à partir du mardi 11 avril prochain, les demandes et les retraits des cartes nationales d’identité biométrique se feront désormais à la préfecture de Cotonou et non au siège de l’ANIP situé à Cadjèhoun.

Selon le communiqué, c’est désormais à la préfecture de Cotonou que ces opérations auront lieu. Ledit communiqué précise également que les usagers peuvent toujours « procéder à la demande ou au retrait de la carte nationale d’identité biométrique au niveau des arrondissement de Cotonou, Abomey-Calavi, Porto-Novo et Parakou ainsi qu’au niveau des unités communales pour l’identification des personnes (UCIP) dans les mairies ».

Il faut signaler qu’avec la délocalisation des demandes et retraits des cartes nationales d’identité biométrique, la population béninoise n’aura plus certainement à souffrir et perdre le temps au siège de l’Agence nationale d’identification des personnes à Cadjèhoun pour avoir ses pièces. Aussi, la qualité de ces cartes nationales d’identité biométrique a également été améliorée par l’Anip. Cela fait également partie de certaines doléances que les Béninois ne cessent de soulever.