Le ministre sortant Dona Jean-Claude Houssou a dressé la liste des chantiers qui attendent le nouveau gouvernement béninois dans le secteur de l'énergie. Lors de la cérémonie de passation de charges au ministère de l'énergie, de l'eau et des mines, Dona Jean-Claude Houssou a transmis le flambeau à son successeur, Samou Adambi, tout en soulignant les défis majeurs à relever pour améliorer la disponibilité et la qualité de l'énergie au Bénin.

Selon le ministre sortant, le défi principal est le défi de développement. Il a cité quelques chantiers en cours, tels que la centrale thermique de Maria-Gléta 2, la centrale thermique de Glodjigbé, le dédoublement de centrale solaire d'Illoulofin, la construction des centrales hydroélectriques de Vossa, Dogo bis. Il a souligné que la dynamique engagée depuis 2016 avec le président Patrice Talon avait permis d'obtenir des réalisations importantes, mais que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour garantir une disponibilité durable de l'énergie éclectique.

Le nouveau ministre, Samou Adambi, a remercié son prédécesseur pour le travail accompli durant toutes ces années et a promis de continuer dans la même dynamique en vue de la satisfaction des populations. Il a souligné l'importance de travailler sur l'autonomie énergétique du pays afin de garantir une disponibilité durable de l'énergie.

Le secteur de l'énergie est un pilier essentiel du développement économique et social du Bénin. Les défis majeurs à relever dans ce domaine sont nombreux, notamment l'amélioration de la qualité et de la disponibilité de l'énergie, le développement des énergies renouvelables, la réduction des coûts de production et la sécurisation de l'approvisionnement. Le nouveau gouvernement béninois devra donc faire preuve d'une grande ambition et d'une forte détermination pour relever ces défis et offrir un avenir énergétique durable aux citoyens du Bénin.