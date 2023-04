L’ancien sociétaire de l’Olympique Lyonnais, Sidney Govou est depuis quelques jours au Bénin. Reçu ce mercredi 26 avril 2023 sur la chaîne de télévision nationale du Bénin, le Franco-béninois a parlé des deux principaux volets de son plan d’actions qui aimeraient entreprendre pour son pays. Pour le premier volet qui est relatif au sport, une compagnie aérienne qui dessert nouvellement le Bénin organise depuis plusieurs années des stages de football en Guadeloupe et en Martinique. Il y participe en tant que coach.

« On amène des jeunes qui s’inscrivent en stage de perfectionnement pendant cinq jours, une semaine » a déclaré Sidney Govou. Il a précisé que l’organisation de ce stage de perfectionnement permet de « donner la possibilité à ces jeunes de s’exprimer sur un terrain de football et coachés par des anciens joueurs ». L’ancien sociétaire de l’Olympique Lyonnais a été donc sollicité par cette compagnie aérienne de mettre en place au Bénin ce stage. Il a donc révélé que des discussions ont déjà été entamées avec la Fédération béninoise de football (FBF) pour voir « comment on peut mettre cela en place ».

En ce qui concerne le deuxième volet de son plan d’actions qui est du domaine social, Sidney Govou veut à travers la création de sa Fondation Sidney Govou, apporter un soutien aux enfants béninois défavorisés. Il souhaite leur donner une chance de se faire une nouvelle vie. En tant qu’Ambassadeur de l’association «Les Maillons de l’Espoir », il veut aider les jeunes enfants béninois à travers l’éducation et les œuvres sociales.