Le président de la République du Bénin, Patrice Talon a procédé le lundi 17 avril 2023 au remaniement ministériel de son équipe gouvernementale. Le mercredi 19 avril 2023, les nouveaux ministres qui sont nouvellement entrés dans le gouvernement ont participé pour la première fois à leur Conseil des ministres. C’est l’occasion que le Chef de l’Etat béninois a saisie pour féliciter ses ministres avant de fixer le nouveau cap.

En marge donc du compte rendu du Conseil des ministres, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngtbédji a informé que le Premier Magistrat du pays a profité de la séance de ce Conseil des ministres pour rappeler ses consignes fermes aux ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, pour le chef de l’Etat si au cours des dernières années, ils ont réalisé « des performances remarquables qui sont saluées ici comme ailleurs », il considère que c’est une raison pour ne pas se permettre « de faire moins bien que ce qui est déjà fait ».

Selon le Secrétaire général adjoint du gouvernement, l’objectif final du président Patrice Talon est « d’améliorer globalement les conditions de vie dans notre pays et de faire en sorte que la réputation du pays s‘établisse durablement ». A cet effet, Wilfried Léandre Houngbédji a précisé que « le président de la République a formellement indiqué aux membres du gouvernement qu’il attend davantage d’implication de leur part » pour que le niveau de vigilance et d’engagement de leur part et « qu’à l’arrivée les résultats que nous aurons engrangés au service de la République soient à la hauteur des attentes de nos concitoyens ».