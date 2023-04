L’annonce de la candidature du président Joe Biden à propre réélection en 2024, a suscité l’inquiétude de plusieurs personnalités américaines. Au nombre de celles-ci, figure le représentant républicain Ronny Jackson. Ce dernier, ancien médecin de la Maison Blanche, a appelé le locataire de la Maison à renoncer à la course à la présidentielle qui aura lieu l’année prochaine et à démissionner. L’élu a lancé cet appel dans une lettre après que le président des États-Unis, a fait part de sa volonté d’être reconduit à la tête du pays, pour quatre années supplémentaires. Aussi, a-t-il fait circuler la missive auprès d’autres républicains pour recueillir leurs signatures.

Les Américains se préoccupent de sa santé mentale

Sur le document, Ronny Jackson a écrit : « Nous vous appelons soit à démissionner immédiatement et à renoncer à votre candidature à la réélection, soit à vous soumettre à une évaluation de dépistage cognitif validée cliniquement et à rendre ces résultats accessibles au public ». Ronny Jackson a par ailleurs justifié sa demande par l’âge avancé de Joe Biden mais aussi à cause de ses différentes erreurs en public. Aussi, s’appuie-t-il sur des sondages qui indiquent que les Américains se préoccupent davantage de sa santé mentale.

« Au cours des deux dernières années, les apparitions publiques où vous mélangez vos pieds, trébuchez lorsque vous marchez, articulez vos mots, oubliez des noms, perdez le fil de vos pensées et semblez momentanément confus sont devenues plus courantes » a-t-il ajouté dans la lettre. Rappelons que l’annonce de la candidature de Joe Biden avait aussi été critiquée par son prédécesseur Donald Trump. Le jeudi 27 avril 2023, le milliardaire républicain avait promis à ses électeurs, à Manchester dans le New Hampshire, d’ « écraser » Joe Biden, en 2024. « Mardi, Joe Biden a officiellement déclaré qu'il voulait quatre années désastreuses de plus » au pouvoir, avait déclaré l'ancien chef de l’État.