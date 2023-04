PassGAN, une intelligence artificielle développée par Home Security Heroes, a montré qu'elle pouvait infiltrer rapidement de nombreux comptes en ligne en crackant rapidement les mots de passe. Pour y parvenir, les développeurs ont alimenté l'IA avec plus de 10 millions de mots de passe existants. Heureusement, il existe des moyens de se protéger contre cette IA puisqu'elle reste efficace sur des mots de passe courts et pas complexes. Tout d'abord, il est crucial d'utiliser des mots de passe longs et complexes (au moins 15 caractères), incluant une combinaison de minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Un mot de passe de ce type prendrait un nombre incalculable d'années à PassGAN pour être déchiffré selon des experts.

D'autres dangers à surveiller

En outre, il est essentiel de surveiller les menaces liées à l'IA, telles que les deepfakes, qui peuvent créer de fausses vidéos et images de personnes réelles dans un but malveillant. Utilisez des outils de vérification des faits et soyez sceptique face aux informations qui semblent suspectes ou proviennent de sources non vérifiées.

Les arnaques utilisant l'IA sont également en augmentation. Les chatbots peuvent mener des attaques de phishing et usurper l'identité de vraies personnes ou entreprises. Pour éviter ces arnaques, méfiez-vous des communications non sollicitées demandant des informations personnelles et vérifiez toujours l'identité de l'expéditeur. Source