Viktor Orban, le Premier ministre nationaliste hongrois a apporté ce vendredi 14 Avril 2023 son soutien au président français Emmanuel Macron, qui a récemment été critiqué pour ses propos sur la Chine. Lors d'une interview accordée à une radio proche du gouvernement hongrois, Viktor Orban a déclaré que le président français cherchait des partenaires plutôt que des ennemis, ce qui est proche de la position de la Hongrie.

«Le président français cherche de potentiels partenaires et non à se faire des ennemis, ce qui se rapproche de la position hongroise», a déclaré le dirigeant hongrois. Les propos de Macron sur la Chine ont suscité des critiques en Europe et aux États-Unis, certains reprochant au président français d'être trop conciliant envers la Chine. Cependant, Viktor Orban a exprimé son soutien à Macron, affirmant que l'Europe doit tenir compte de ses propres intérêts et non des intérêts des autres pays, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Chine.

Selon Viktor Orban, il est important de se demander si les intérêts américains coïncident avec ceux de l'Europe. Cette déclaration reflète la position de la Hongrie, qui a souvent été critiquée pour ses relations tendues avec les États-Unis. Les relations entre la France et la Hongrie ont également été tendues ces dernières années en raison de divergences d'opinions sur la question de l'immigration. En apportant son soutien à Macron, Viktor Orban montre que la Hongrie est capable de travailler avec les pays occidentaux, même si leurs positions ne sont pas toujours alignées.