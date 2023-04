La Fédération internationale de football associations (Fifa) a rendu public ce jeudi 06 avril 2023 le classement Fifa Coca-Cola du mois d’Avril. Dans ce nouveau classement, le Bénin perd une place. De la 91ème place avec 1247,47 points au mois de décembre 2022, le Bénin passe à la 92ème place avec 1240, 45 points et est 19ème sur le continent africain. La régression du Bénin pourrait être certainement due d’une part aux deux défaites des Guépards du Bénin face aux Lions de la Téranga du Sénégal (3-1) à Dakar et aux Mambas du Mozambique (1-0) à Cotonou et d’autre part aux deux nuls en aller et retour face aux Amavubi du Rwanda (1-1) lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023.

Sur le plan continental, le Maroc, demi-finaliste lors du Mondial Qatar 2022, continue de bénéficier de son excellente performance qu’elle a réalisé au Qatar. Il est toujours à la 11ème place au plan mondial et toujours premier au plan africain. Quant au Sénégal, il a fait le bond d’une place sur le plan mondial et est à la 18ème place et 2ème dans le classement africain. La Tunisie de son côté progresse de deux places et est actuellement à la 28ème place au niveau mondial et 3ème en Afrique. Par contre l’Algérie est à la 34ème place au plan mondial et 4ème en Afrique . L’Egypte est 35ème sur le plan mondial et 5ème en Afrique.

Sur le plan mondial, l’Argentine, championne du monde, prend désormais la 1ère place et relègue le Brésil à la 3ème place. Quant à la finaliste malheureuse du Mondial 2022, la France, elle a gagné une place et est à la 2ème place et la Belgique de son côté est à la 4ème place. L’Angleterre, les Pays-Bas et la Croatie sont respectivement aux 5ème ,6ème et 7ème places. Il faut préciser que le prochain classement mondial FIFA/Coca-Cola sera publié le 20 juillet 2023.