Richard Branson, le milliardaire britannique fondateur de Virgin Group, est au centre d'une controverse après avoir exprimé ses préoccupations quant à la peine de mort qui doit être exécutée à Singapour pour un homme reconnu coupable de trafic de drogue. Le gouvernement singapourien a fustigé les propos de Richard Branson, affirmant que l'accusé, Tangaraju Suppiah, était coupable et que sa culpabilité avait été prouvée. Selon les autorités du pays, «les preuves montraient clairement que (Tangaraju Suppiah) était la personne qui coordonnait la livraison de la drogue, à des fins de trafic».

Tangaraju Suppiah a été condamné à mort en 2018 à Singapour dans une affaire un trafic de 1,01 kilogramme de cannabis, qui est passible de la peine de mort dans ce pays d'Asie. Cependant, Branson, ainsi que des membres de sa famille et des défenseurs des droits humains, affirment que Tangaraju Suppiah n'a jamais manipulé le cannabis pour lequel il a été condamné et dénoncent des failles dans le dossier. Les commentaires de Branson ont provoqué une réponse cinglante du ministère singapourien de l'Intérieur, qui a déclaré que le milliardaire avait manqué de respect aux juges singapouriens et au système de justice pénale du pays en faisant de telles allégations.

«C'est absolument faux», aurait rétorqué le ministère singapourien. Singapour est connu pour être l'un des pays les plus répressifs du monde en matière de stupéfiants, où la peine de mort est souvent appliquée pour ce type d'infraction. La position de Branson sur la peine de mort n'est pas nouvelle. Il a longtemps été un ardent défenseur de l'abolition de la peine de mort dans le monde entier. Selon le milliardaire britannique, la peine de mort est "barbare" et qu'elle ne devrait pas avoir sa place dans la société moderne.

La controverse actuelle met en lumière la question de la peine de mort dans le monde, ainsi que les systèmes de justice pénale et les procédures d'appel qui entourent ces affaires. Dans de nombreux pays encore dans le monde dont les Etats-Unis, la peine de mort est encore en vigueur et de nombreux accusés continuent de perdre la vie après une condamnation en justice. Qu'il soit coupable ou non, le cas de Tangaraju Suppiah soulève des préoccupations quant à l'application de la peine de mort dans les pays qui continuent de l'utiliser.