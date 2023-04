Le concert ‹‹ Rumba en majesté ›› s'est tenu dans la soirée du samedi 22 avril 2023 à I'Institut Français du Bénin avec les artistes congolais Fredy Massamba et Emile Biayenda. Cet événement a connu la présence du ministre béninois de la culture Jean-Michel Abimbola, de l'ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy, des acteurs du monde artistique béninois tels que Rachelle Agbossou et Tatiana du groupe Teriba, des Congolais résidents au Bénin, des Béninois, des Français et autres.

Les activités du projet « Kwabo Congo » à l'Institut Français du Bénin ont été clôturées par le concert ‹‹ Rumba en majesté ››. Ce concert de la musique congolaise a été animé par un groupe de musiciens composé majoritairement de Béninois. Un évènement riche en émotion et inoubliable pour les participants qui n'ont pas su cacher leur satisfecit. ‹‹ J'ai passé une excellente soirée. J'adore la rumba congolaise et j'ai dansé avec mon épouse. Il y a eu une excellente ambiance et beaucoup de monde. C'est le moment de tirer un coup de chapeau à l'Institut français et sa direction. C'est une bonne idée de jeter des ponts entre deux pays francophones que sont le Bénin et le Congo ››, a déclaré l'ambassadeur de France Marc Vizy.

Pour Tatiana du groupe Teriba, la réussite de ce concert était garantie d'avance vu la qualité des artistes qui devraient être sur scène ainsi que celle des organisateurs de l'événement. Le fait qu'un groupe musical constitué en majorité de Béninois ait réussi la musique congolaise à ce point, prouve que le Bénin regorge de talents dont on peut se vanter. ‹‹ Sur scène, il y avait d'excellents musiciens béninois pour la majorité. Et pour avoir fait la musique congolaise à ce niveau, je pense que le Bénin a une bonne qualité musicale et artistique. Lorsqu'on voit le grand Freddy Massamba sur scène ce n'est que du bonheur on le sait déjà. Et à la direction artistique Emile Biayenda, ce n'est que de la qualité ››, a-t-elle déclaré.

Pour le directeur artistique de l'événement, Emile Biayenda, ce concert a été réussi au-delà des attentes des organisateurs. ‹‹ J'ai été agréablement surpris et très content que le public soit resté et que les gens aient réagi à cette musique qu'on a retravaillé avec des musiciens béninois. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Souvent quand on parle de rumba, ce sont des groupes de musiciens congolais qui viennent. Alors, je voudrais que ce groupe continue. La rumba est une musique universelle ››, confie-t-il. L’événement « Kwabo Congo» qui s'est déroulé à l’Institut français du Bénin du mardi 18 au samedi 22 avril 2023 a été une semaine de découvertes et de rencontres avec le Congo Brazzaville, à travers le cinéma, la littérature et la musique. ‹‹ Ce projet est très important pour nous parce que ce sont les retrouvailles. Le Bénin est pour nous un pays de cœur ››, a déclaré le chanteur Fredy Massamba.