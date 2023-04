Le président cubain, Miguel Diaz-Canel, a récemment déclaré que la responsabilité de la crise en Ukraine incombe entièrement aux États-Unis. Dans un entretien avec un journaliste libanais, publié sur la chaîne YouTube de l'émission cubaine Mesa Redonda, le dirigeant cubain a exprimé son opinion sur les causes profondes du conflit et le rôle des États-Unis dans l'escalade de la situation. Selon Diaz-Canel, le gouvernement américain a déformé les véritables raisons du conflit et a suscité un sentiment de mépris à l'égard de la Russie en utilisant son influence médiatique considérable.

"Ils ont fomenté la russophobie et dissimulé les véritables causes du conflit en faisant passer la Russie pour la coupable. Je pense vraiment que c'est le gouvernement américain lui-même qui est responsable de la création de ce conflit", a-t-il déclaré. Le président cubain soutient également que Washington attise délibérément les guerres dans le monde pour vendre des armes et résoudre ainsi des problèmes internes. Il souligne que toutes les nations, à l'exception des États-Unis, souffrent des conséquences du conflit en Ukraine.

Diaz-Canel appelle la communauté internationale à soutenir les initiatives qui favorisent le dialogue entre les parties au conflit et à fournir des garanties pour une paix durable. Il estime qu'il est nécessaire de fournir aux parties concernées des assurances que la paix sera maintenue. Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et la Russie en raison de la situation en Ukraine.