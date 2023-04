Le gouvernement béninois a récemment lancé une opération d'envergure pour lutter contre la cybercriminalité dans le pays. Cette initiative vise à démanteler les réseaux de cybercriminels et à renforcer la sécurité en ligne pour les citoyens et les entreprises. L'Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) est à la tête de cette opération, mettant en œuvre des stratégies pour traquer et arrêter les auteurs d'escroqueries en ligne et autres activités illégales sur Internet.

Dans le cadre de cette opération, l'OCRC a récemment procédé à un coup de filet dans la commune d'Abomey-Calavi. Dix individus, dont une femme, ont été appréhendés pour leur implication présumée dans des activités d'escroquerie en ligne. Les suspects ont été arrêtés dans les localités d'Hêvié et de Cococodji. Ce coup de filet témoigne de la détermination des autorités béninoises à lutter contre la cybercriminalité.

Lors de cette intervention, la police a saisi divers objets et biens liés aux activités criminelles présumées des suspects. Parmi les objets saisis figurent deux motocyclettes, trois véhicules de marque Mercedes Benz, Ford Edge et Toyota Avensis, ainsi qu'une importante somme d'argent. Cette opération du gouvernement béninois démontre son engagement à protéger ses citoyens et à créer un environnement en ligne plus sûr pour tous.