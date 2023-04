La célèbre styliste britannique et pionnière du Swinging London, Mary Quant, s'est éteinte paisiblement à l'âge de 93 ans à son domicile dans le comté de Surrey. Elle a marqué l'histoire de la mode en popularisant la minijupe durant les années 1960, un symbole de liberté pour les jeunes femmes de l'époque. En 1966, elle a été honorée de l'Ordre de l'Empire britannique pour son influence sur la mode.

"Mary Quant s'est éteinte paisiblement ce matin à son domicile dans le comté de Surrey", indique un communiqué. La famille l'a décrite comme "l'une des créatrices de mode les plus reconnues au niveau international au cours du XXe siècle et une pionnière éminente du swinging London". Elle est surtout connue pour avoir été l'une des principales figures de la révolution de la mode des années 1960. Quant a ouvert sa première boutique, Bazaar, sur King's Road à Londres en 1955, où elle a commencé à vendre ses propres designs.

Ses créations étaient innovantes et avant-gardistes pour l'époque, et ont été rapidement adoptées par les jeunes femmes qui recherchaient une mode plus audacieuse et moins traditionnelle. Mary Quant a également été influente dans la promotion de la mode du "Swinging London" et du mouvement de la jeunesse dans les années 1960, contribuant à faire de Londres l'une des capitales mondiales de la mode.