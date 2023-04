C’est une grande avancée dans le domaine de la science qui a été faite. Une fécondation in-vitro réalisée l’année dernière par un robot, manipulé avec une manette de la console de jeu PlayStation 5 a donné naissance à deux bébés. Selon les informations rapportées par le média MIT Technology review, la fécondation in-vitro avait été réalisée par un ingénieur d’une équipe espagnole. Avec la manette, il a positionné une aiguille qui contenait un seul spermatozoïde, avec lequel il est parvenu à fertiliser un ovule humain.

Ils se portent bien

Le média continue en faisant savoir que l’opération a eu lieu dans la clinique New Hope Fertility Center, à New York, et a été répliquée sur une douzaine d’ovules. Ces derniers sont tous devenus des embryons sains. Les scientifiques ont fait savoir que l’opération a permis la naissance de deux bébés de sexe féminin, qui se portent bien. Ils ont par ailleurs souligné que les deux petites filles sont les tout premiers bébés nés d’une fécondation in-vitro robotique. Notons que le robot a été conçu par l’entreprise Overture Life, qui a notamment pour objectif, à travers son appareil, de rendre potentiellement la fécondation in-vitro moins coûteuse.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’une avancée dans le domaine de la reproduction fait la une des journaux. En Grande-Bretagne, un gel capable de remédier au dysfonctionnement érectile en 10 minutes a été lancé au cours de ce mois. D’après les précisions relayées par la presse sur ledit produit, il s’agit d’un nouveau traitement qui vient suppléer aux différents effets secondaires qu’entraîne le Viagra. Appelé Eroxon, le gel peut être accessible sans ordonnance dans les pharmacies. Il est cliniquement prouvé qu'il fonctionne chez les hommes souffrant de dysfonction érectile de tout type. Selon la description qui a été faite, il serait également très facile d’utiliser ce produit.