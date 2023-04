Alors que les informations relatives à un divorce entre Melania et Donald Trump défraient la chronique, les deux époux se sont affichés lors de la célébration de la Pâques. L’ancienne première dame qui s’est illustrée au cours de ces derniers mois par sa discrétion, est également sortie de son silence. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, Melania Trump a publié un message pour rompre le silence qu’elle observait malgré les déboires de son mari. À ses abonnés sur le réseau social, la mère de Barron Trump a laissé un court message de « Joyeuses Pâques ».

Elle a notamment accompagné cette publication de la photo d’une rose. L’ancienne première dame a également accompagné son époux à une célébration au cours de laquelle, ils étaient plutôt assez complices. Il s’agissait du traditionnel brunch de Pâques dans leur résidence de Mar-a-Lago, en Floride. Selon les informations rapportées par Daily Mail, les deux époux ont montré l’image d’un couple en parfaite harmonie. Les médias n’ont tout de même pas manqué d’attirer l’attention sur l’absence de Melania Trump lors du discours prononcé par son époux à son inculpation.

« J’ai une super famille, qui a fait un boulot fantastique et que j’apprécie beaucoup. Ils ont traversé beaucoup. J’ai mon fils ici, Don Jr., qui a bien bossé, et un autre, Eric, qui lui aussi a bien bossé, et Ivanka », avait-il déclaré. « Et il y a Barron, qui sera super un jour. Il est grand et intelligent », a-t-il poursuivi. Rappelons qu’il a plaidé non coupable de 34 chefs d'accusation. Il est poursuivi pour avoir prétendument payé la star du porno Stormy Daniels.