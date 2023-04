Les autorités vietnamiennes ont mis aux arrêts 65 personnes pour trafic de drogues dans des tubes de dentifrice. Cette situation fait en effet suite à l’arrestation au cours du mois dernier de quatre membres d'équipage de cabine de Vietnam Airlines. Ces personnes avaient dans leurs bagages les tubes. Ceci s’est fait après un vol Paris-Ho Chi Minh-Ville. Pour leur défense, les mis en causes ont fait savoir qu’elles ne savaient pas ce qu’elles transportaient.

Elles auraient été sollicitées juste pour transporter 60Kg de colis sans savoir qu’il s’agissait en réalité d'ecstasy, de kétamine et de cocaïne. Elles avaient par la suite été libérées sous caution. L’arrestation des 65 personnes a été effectuée suite à une découverte qui a été faite par les enquêteurs. En effet, six autres cargaisons de stupéfiants introduites en contrebande au Vietnam par la même route ont été découvertes. Les mis en cause sont poursuivis pour la vente, le transport et le stockage de stupéfiants.

À en croire une hypothèse émise par la police, le même syndicat utilise souvent des ressortissants vietnamiens étudiant et vivant en France pour introduire de la drogue dans le pays. La drogue est distribuée dans le pays par les services de livraison nationaux. Elle est livrée chez un complice dans la province de Dong Nai, à la frontière de Saigon. Selon un point qui a été fait par les autorités, cette quantité de drogue saisie au cours de ces trois derniers mois est supérieure à celle trafiquée au cours des cinq dernières années combinées.