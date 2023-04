Semaine difficile pour Elon Musk, le patron de Tesla, SpaceX et Twitter qui a réalisé de mauvaises affaires. Ce jeudi 20 avril, le lancement de la fusée Starship devait permettre au deuxième homme le plus fortuné du monde de frapper un grand coup. Malheureusement pour lui, les choses ne se sont pas passées comme prévu et le vol d’essai a viré au fiasco. Quelques minutes après son décollage, la fusée SpaceX a explosé. Après la publication des résultats de ce vol d’essai, le cours de l’action a chuté de façon brusque. Pour ne rien arranger, certains utilisateurs de Twitter ont constaté des dysfonctionnement sur leur compte.

Avec ces différents contre-temps, le milliardaire a vu sa fortune être amputée d’une grosse partie de son montant. Musk aurait perdu pas moins de 13 milliards de dollars. Selon l’indice des milliardaires de Bloomberg, il s’agit de la plus forte baisse depuis le début de l’année. Malgré cette baisse de sa fortune, Elon Musk demeure la deuxième personne la plus riche du monde derrière le PDG du groupe LVHM, le français Bernard Arnault. La fortune du propriétaire de Tesla vaut aujourd’hui 163,9 milliards alors que celle de Bernard Arnault est estimée à 211 milliards de dollars.

Malgré les déboires de ces derniers jours, plusieurs analystes estiment qu’Elon Musk est en mesure de reprendre du poil de la bête assez rapidement et de rattraper les pertes qu’il a subies. En fonction de la variation des taux des actions de ses entreprises, le milliardaire pourrait décrocher le jackpot dans les jours à venir et se refaire une santé.