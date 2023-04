Le PDG de Tesla, Elon Musk, est connu pour être très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter qu'il possède depuis peu et où il compte plus de 135 millions de followers. Il a souvent utilisé sa plateforme pour exprimer son soutien politique, mais ses prises de position ont parfois suscité la controverse. Lors des élections de mi-mandat de 2022, Elon Musk a tweeté son soutien aux républicains, exhortant les Américains à élire un Congrès républicain pour contrebalancer les démocrates du président Biden. Cependant, dans une interview avec Tucker Carlson de Fox News, il a révélé qu'il avait voté pour Joe Biden lors de la dernière élection présidentielle, car il considérait que Donald Trump n'était pas non plus la réponse.

"Je n'ai pas voté pour Trump. En fait, j'ai voté pour Biden. Je ne dis pas que je suis un grand fan de Biden, car ce serait inexact... Je préférerais, franchement, que nous mettions juste une personne normale comme président. Une personne normale avec du bon sens. Dont les valeurs sont au milieu du pays", a ajouté Musk.

Musk a souligné l'importance de la liberté d'expression sur des plateformes comme Twitter et Facebook, affirmant qu'elles avaient un devoir dans une démocratie qui fonctionne. "La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne...[et] le discours doit être aussi transparent et véridique que possible", a-t-il déclaré.

Ces prises de position politiques de Musk ont suscité des débats et des critiques sur les réseaux sociaux, certains le qualifiant de "flip-flopper" pour avoir soutenu les républicains lors des élections de mi-mandat tout en ayant voté pour Biden lors de la dernière élection présidentielle.