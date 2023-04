Au Kenya, un autre pasteur a été mis aux arrêts ce jeudi. L’homme répondant au nom de Ezekiel Odero est accusé du « meurtre de masse de ses fidèles ». Il s’agit en effet du Centre de prière et Église de la Nouvelle Vie. Selon le communiqué du ministre de l’Intérieur Kithure Kindiki, le mis en cause « a été arrêté et fait l’objet de poursuites pénales liées au meurtre de masse de ses fidèles ». « Ladite Église a été fermée. Les plus de 100 personnes qui étaient enfermées dans les locaux ont été évacuées », a précisé l’autorité ministérielle dans son communiqué.

Aucun autre détail n’a été fourni sur l’affaire. On retient que son arrestation a été faite dans la ville de Malindi dans la matinée de ce jeudi. Rappelons que la situation se produit dans un contexte où la population kényane est encore sous le choc de la récente découverte de fosses communes peu profondes dans la forêt de Shakahola, dans l'est du pays. Il s’agirait vraisemblablement de membres de l’église Internationale Good News.

Le leader de ce regroupement religieux avait demandé à ses partisans de s’affamer dans le but d’une rencontre avec Jésus-Christ. Selon une annonce qui a été faite par la Croix-Rouge kényane, le nombre de morts n’a cessé d’augmenter au cours de ces derniers jours. Au total, 112 personnes avaient été portées disparues. Le responsable de l’église connu sous le nom de Paul Mackenzie a été mis aux arrêts il y a quelques jours suite à une dénonciation qui a été faite. La dépouille de 31 de ses partisans avait été retrouvée dans une fosse commune