Depuis le début des années 50, les États-Unis et la Russie se livrent une rivalité féroce dans la course à la conquête spatiale. Les plus grandes avancées dans ce secteur ont été enregistrées grâce aux programmes spatiaux américains et russes. Cette rivalité se transpose également dans le domaine cinématographique. Avec The Challenge, la Russie a réussi l’exploit de sortir le premier film tourné entièrement dans l’espace. C’est la célèbre actrice Yulia Peressild qui fut choisie pour interpréter le premier rôle. The Challenge raconte l’histoire d’une chirurgienne envoyée dans l’espace pour sauver la vie d’un astronaute à bord de l’ISS. Vladimir Poutine himself a salué cette prouesse.

Ce film était un véritable défi à relever pour le réalisateur Klim Shipenko qui a dû mobiliser un budget de près de 13 000 000 d’euros pour deux semaines de tournage. La Russie a donc devancé les USA qui avaient pour objectif d’être les premiers à tourner un film en orbite. En effet, depuis 2020, Elon Musk et Tom Cruise ont un projet de film dans l’espace, mais ils n’avaient pas encore réuni toutes les conditions pour exécuter le projet. Vladimir Poutine a salué l’exploit de l’équipe de tournage au cours d’un évènement organisé il ya quelques semaines.

Le dirigeant russe s’est exprimé en ces termes : "Nous sommes les premiers à avoir tourné un long métrage en orbite, à bord d’un vaisseau spatial. Une fois de plus, nous sommes les premiers". Klim Shipenko a indiqué que le scénario du film s’est construit autour de l’histoire d’un médecin ordinaire qui ne connaissait absolument rien du domaine spatial et qui fut mandaté pour aller sauver la vie d’un cosmonaute au niveau de l’ISS.