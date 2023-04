Le jeudi 27 avril prochain, le Musée d'art contemporain de Lyon (macLYON) offrira une expérience unique à ses visiteurs lors d'une soirée inédite dédiée à l'exposition "Incarnations, le corps dans la collection du macLYON". En collaboration avec la Fédération française naturiste (FFN), les participants devront se dévêtir entièrement pour découvrir cette exposition sous un angle inédit. Cette initiative fait suite au succès rencontré lors de l'exposition "Hyperréalisme. Ceci n'est pas un corps" organisée à la Sucrière en mars 2022, qui a rassemblé plus de 500 naturistes.

Cette nouvelle expérience, proposée de 18h30 à 20 heures, permettra aux visiteurs d'explorer différentes expositions axées sur la réalité du corps, sa perception et sa transformation, le tout dans le plus simple appareil. Selon Frédéric Martin, président de la fédération régionale des naturistes, cette collaboration avec le macLYON répond à la philosophie de la FFN en matière d'appréhension et de respect du corps. Il souligne que de plus en plus de personnes sont intéressées par un naturisme différent, qui ne se limite pas à la période estivale.

Parmi les expositions présentées, "Incarnation" explore comment des artistes ont abordé la question du corps à travers diverses pratiques artistiques, tandis que "La peau est une fine enveloppe" propose un univers visuel et immersif conçu par le duo d'artistes Nathalie Djurberg et Hans Berg. Enfin, le film "INTERFEARS" de Jesper Just invite à un voyage spatial à l'intérieur du corps, mettant en lumière les émotions pures qui le composent. Pour Frédéric Martin, cette expérience unique peut être comparée à un dîner dans un restaurant les yeux bandés, une occasion à saisir pour découvrir de nouvelles perspectives sur l'art et le corps.