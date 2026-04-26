Fusillade au dîner des correspondants : Trump évacué, un agent blessé, le suspect en garde à vue

Un homme armé a ouvert le feu samedi soir à l’hôtel Washington Hilton de Washington D.C., où se tenait le dîner annuel de l’Association des correspondants de la Maison-Blanche. Donald Trump, président des États-Unis, ainsi que le vice-président JD Vance et la Première dame Melania Trump, ont été immédiatement évacués par les agents des Services secrets. L’incident s’est produit vers 20h40, heure locale, au moment où le dîner venait de commencer.

Selon la police métropolitaine de Washington, le suspect a forcé en courant un point de contrôle de sécurité situé dans le hall de l’hôtel, à l’extérieur de la salle de bal. Il était porteur d’un fusil à pompe, d’un pistolet et de plusieurs couteaux. Un agent des Services secrets, touché par balle, a été protégé par son gilet pare-balles et transporté à l’hôpital dans un état stable. Le suspect, qui n’a pas été blessé par les tirs, a été maîtrisé et placé en garde à vue sur place.

Un enseignant californien sans antécédents judiciaires

L’auteur présumé des faits a été identifié par le FBI et deux sources proches de l’enquête comme Cole Tomas Allen, 31 ans, originaire de Torrance, en banlieue de Los Angeles. Selon des documents publics consultés par CNN, Allen exerçait comme enseignant à temps partiel dans un centre de soutien scolaire et se décrivait par ailleurs comme développeur de jeux vidéo indépendants. Il ne figurait sur aucune liste de surveillance des autorités fédérales et ne possédait pas de casier judiciaire connu. Les enquêteurs estiment à ce stade qu’il a agi seul.

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Son mobile reste inconnu. Selon ABC News, ses appareils électroniques ont été saisis ; les enquêteurs attendaient en fin de nuit la signature d’un mandat judiciaire pour les exploiter. Les registres électoraux le décrivent comme sans affiliation partisane.

Deux chefs d’inculpation, une comparution lundi

La procureure fédérale du district de Columbia, Jeanine Pirro, a annoncé que Cole Allen sera inculpé pour usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et agression d’un agent fédéral avec une arme dangereuse. Elle a précisé que d’autres chefs de poursuite pourraient être retenus à mesure que l’enquête progresse. Sa comparution devant le tribunal fédéral est fixée au lundi 27 avril.

Lors d’une conférence de presse tenue peu après l’incident à la Maison-Blanche, Donald Trump a qualifié l’événement d’«attaque contre la liberté d’expression» et annoncé sa volonté d’organiser à nouveau le dîner des correspondants dans les trente jours, dans un cadre qu’il a décrit comme plus sécurisé.