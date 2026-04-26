Mali : l'AES évoque des attaques « planifiées de longue date »

La Confédération des États du Sahel affirme, dans un communiqué rendu public le 26 avril, que les attaques perpétrées contre plusieurs sites au Mali la veille relevaient d’une stratégie préparée bien en amont. Le Président de l’AES, Capitaine Ibrahim Traoré, y décrit des opérations coordonnées visant à frapper les forces de défense et semer la terreur parmi les civils.

Les attaques du 25 avril ont simultanément frappé Bamako, Kati, Gao, Kidal, Sévaré et Mopti. Menées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) et le Front de libération de l’Azawad (FLA), elles marquaient une coordination entre deux mouvements jusque-là opposés. Le gouvernement malien a dénombré 16 blessés parmi les civils et militaires.

Une planification de longue haleine

Selon le communiqué de l’AES, « la coordination des attaques, les cibles visées, les effectifs ayant participé à la forfaiture ainsi que la logistique et les armes utilisées montrent à souhait qu’il s’agit d’actions planifiées et coordonnées de longue date ». L’organisation interprète cette convergence tactique comme le symptôme d’un projet d’envergure : déstabiliser la vision souverainiste qu’elle porte pour le Sahel. Elle dénonce dans son texte « un complot monstrueux soutenu par des ennemis de la lutte de libération du Sahel engagée à travers la dynamique confédérale de l’AES ».

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Solidarité affichée et détermination réaffirmée

L’organisation sahélienne salue « la riposte professionnelle, courageuse et déterminée des forces armées maliennes ». Elle adresse « ses condoléances les plus attristées aux familles des martyrs » et formule des vœux de rétablissement pour les blessés.

Le communiqué réaffirme l’attachement sans faille de l’AES à « la liberté, la souveraineté et la dignité » et renouvelle sa volonté de « poursuivre sa lutte jusqu’à la libération totale ». Cette déclaration intervient au moment où la Confédération, formée en 2023 par le Mali, le Burkina Faso et le Niger, consolide ses liens militaires et diplomatiques face aux insurrections armées qui agitent la région depuis plus d’une décennie.