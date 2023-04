Une forte délégation du Parti démocratique du Gabon (PDG) du président Ali Bongo Ondimba conduite par son Secrétaire général, Nzegho Diego a visité le jeudi 20 avril 2023 la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Le chef de la délégation du PDG a déclaré que lui et les membres de sa formation qui l’accompagnent sont en « mission de prospection » au Bénin plus précisément dans la zone économique spéciale. Il se dit fier et édifié « par tout ce qui a été dit » et « par tout ce qui se fait », dans cette zone économique spéciale.

Selon le Secrétaire général du Parti démocratique du Gabon, tout en affirmant que « c’est une excellente initiative du président Talon », il a laissé entendre que cette mission de prospection leur donne un certain nombre d’idées, de projets au niveau de leur parti politique dans le cadre de l’élection du président de la République. L’expérience, explique-t-il, va « pouvoir nourrir en retour les potentialités non seulement du Gabon et du Bénin, mais d’autres pays africains devraient s’inspirer de cette zone économique spéciale qui fait aujourd’hui la fierté de l’Afrique ». A propos des prochaines présidentielles au Gabon, confie-t-il, « nous verrons les partenariats que nous pouvons tirer de ces industrielles : la fourniture des tee-shirts , des pagnes et des gadgets qui vont alimenter la boutique de notre parti démocratique gabonais ».

Nzegho Diego a révélé qu’il est frappé par le fait que « la plupart des investisseurs sont locaux, 55% des investisseurs sont béninois ». Selon lui, c’est quelque chose d’extrêmement important et « ça veut dire que cette zone économique spéciale attire les hommes d’affaires béninois ». Il a ajouté qu’ « il y a aussi des produits locaux qui sont transformés » et que lui et sa délégation ont vu « l’acajou et le coton qui sont transformés » dans la zone économique. « Je pense que c’est une chose qui va inspirer notre pays, ce que nous avons vu au Bénin » a-t-il lâché. Le Secrétaire général du PDG, n’a pas manqué de préciser qu’ « en tant qu’africain, en tant que Gabonais, c’est d’abord la fierté. On n’est pas en Inde, on n’est pas en Chine, on est bien au Bénin, et ça veut dire qu’on peut aussi faire des choses, on peut réaliser de grandes choses en étant au Bénin, en étant au Gabon », Il a par ailleurs exhorté à poursuivre la coopération Sud-Sud pour le bonheur des populations.

Le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), Laurent Gangbès a fait savoir que la qualité des produits au sein de cette zone économique spéciale industrielle a intéressé les responsables du PDG. Il a souhaité qu’au lieu d’aller passer des commandes dans d’autres pays lointains, qu’il serait intéressant de « favoriser la coopération Sud-Sud », « C’est juste un retour des choses, et nous allons voir également comment développer dans le futur, des relations encore plus rapprochées avec l’ensemble des parties prenantes au niveau du Gabon, notamment le parti démocratique au pouvoir si nous ne pouvons pas continuer au-delà de ces commandes qui se matérialisent en matière de confection de tee-shirts » a-t-il indiqué. Le directeur général de la Société d’investissement et de promotion de l’industrie (SIPI-BENIN), Laurent Beheton n’a pas manqué d’exprimer sa joie en accueillant la délégation gabonaise.