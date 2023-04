L’armée américaine s’est introduite par erreur chez une personne, lors d’un exercice militaire. D’après la presse américaine, les forces spéciales de l’US Army ont arrêté cette personne dans une chambre d’hôtel dans la ville de Boston, dans la nuit du mardi 04 avril 2023. Il s’agit, cependant, d’un malentendu que les autorités ont tenu à souligner, tout en présentant leurs excuses. Dans un communiqué, le commandement des Forces spéciales de l’armée de Terre a fait comprendre que l’exercice avait pour but d’ « améliorer les compétences des forces spéciales dans des environnements réalistes et peu familiers ».

Les soldats sont entrés « dans la mauvaise chambre »

Le commandement des forces spéciales de l’armée de terre a présenté ses « plus profondes excuses ». À l'arrivée des militaires sur les lieux, les choses se sont cependant mal passées, puisque les soldats sont entrés « dans la mauvaise chambre et (ont) détenu un individu qui n’avait rien à voir avec l’exercice ». Toutefois, il n’y a pas eu de blessés, selon les autorités. Le commandement a continué en ajoutant : « Nous sommes en train de passer cet incident en revue avec nos partenaires et aucun autre détail ne sera rendu public à ce stade ».

Selon le FBI, qui participait également à l’exercice, les soldats avaient été « dirigés par erreur vers la mauvaise chambre, où ils avaient détenu un individu qui n’était pas celui qui jouait de rôle » de méchant dans l’exercice. La police a confirmé qu’il s’agissait d’un exercice militaire qui a mal tourné. Par contre, l’identité sur la mauvaise personne arrêtée n’a pas fuité dans la presse et une enquête a été ouverte par les forces de l’ordre. Mais certains médias américains ont fait savoir qu’il pourrait s’agir d’un pilote de ligne qui se reposait dans cet hôtel.