Le milliardaire américain Elon Musk est connu pour ses succès dans les entreprises technologiques, telles que Tesla et SpaceX. Cependant, derrière cette réussite se cache une histoire familiale complexe, notamment en ce qui concerne son départ d'Afrique du Sud. Selon les dires de son père, Errol Musk, Elon aurait quitté l'Afrique du Sud grâce à sa mine d'émeraudes provenant d'une mine « quasiment non déclarée » en Zambie, financées par son père. Une version qu'Elon Musk semble contester puisqu'il a offert une récompense de 1 million de Dogecoins à quiconque pourrait prouver l'existence de la mine en question.

Dans une interview exclusive accordée à The US Sun, il a déclaré que les émeraudes avaient aidé la famille à traverser une période difficile en Afrique du Sud. Cela incluait la fuite du pays par la famille de la mère d'Elon et des opportunités de revenus extrêmement limitées.

Errol Musk a également exprimé son inquiétude quant à la manière dont l'histoire des émeraudes a été présentée publiquement par Elon, suggérant que son fils ne voulait pas être considéré comme un enfant de fonds fiduciaire qui avait tout reçu sur un plateau d'argent.

Il faut noter que la relation entre Elon et son père est complexe, comme en témoigne une autre révélation récente. Le New York Times a rapporté que Errol Musk avait eu des enfants avec la fille de son ex-femme, qui était la belle-fille d'Errol depuis l'âge de 4 ans. Cette nouvelle serait restée cachée pendant au moins trois ans et aurait apparemment affecté la relation entre Elon et son père.