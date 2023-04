La perspective d'un conflit avec la Chine en 2027 inquiète Taïwan, en particulier après les informations des services de renseignement américains selon lesquelles le dirigeant chinois, Xi Jinping, aurait ordonné à l'armée du pays de se préparer à annexer Taïwan d'ici cette date. Joseph Wu, ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a déclaré lors d'une interview que la nation insulaire prend très au sérieux la menace militaire chinoise. Les tensions entre la Chine et Taïwan se sont intensifiées ces derniers mois, notamment après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan en août de l'année dernière.

M. Wu a souligné l'importance de Taïwan pour le Royaume-Uni et le reste du monde, notamment en raison de sa production de semi-conducteurs, qui représentent plus de 90 % des puces informatiques les plus avancées au niveau mondial. Il a également comparé la Chine à la Russie, rappelant l'annexion de la Crimée et la guerre en Ukraine. Selon lui, la communauté internationale n'a pas pris au sérieux la posture agressive de la Russie, ce qui a conduit à ces conflits.

Des appels à un soutien européen renforcé envers Taïwan se multiplient. Le chef de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, a récemment appelé les marines européennes à patrouiller dans le détroit de Taïwan pour montrer l'engagement de l'Europe en faveur de la liberté de navigation dans cette zone cruciale. La situation géopolitique entre la Chine et Taïwan reste tendue, et l'avenir de la nation insulaire dépendra en grande partie de la manière dont la communauté internationale choisira de réagir face à la menace militaire chinoise.

Pour rappel, la Chine via son ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, a averti que son pays ne ferait "aucune concession" sur la question de l'île. Cette position ferme de la Chine souligne l'urgence pour Taïwan qui doit faire face à la détermination de la Chine à récupérer le territoire.