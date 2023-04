Il y a quelques jours, Elon Musk, accompagné d'autres milliardaires influents tels que Steve Wozniak, a lancé un appel pour mettre en pause le développement de l'intelligence artificielle (IA). Ils ont dénoncé les « risques majeurs pour l'humanité » que représentent ces recherches et ont rendu publique une pétition pour soutenir leur appel. Selon eux, cette pause permettrait de mettre en place des systèmes de sécurité pour encadrer l'IA et éviter de graves perturbations économiques et politiques.

Cependant, Bill Gates, le célèbre milliardaire philanthrope, n'a pas signé cette pétition et a récemment réagi à l'appel de son confrère Elon Musk, avec qui il entretient des relations plutôt tendues. Gates estime qu'une pause dans le développement de l'IA ne résoudra pas les problèmes soulevés. Au lieu de cela, il appelle à se concentrer sur la meilleure façon d'utiliser les progrès de l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité.

Gates soutient qu'il est crucial d'identifier les domaines sensibles liés à l'IA et de se réajuster en conséquence, plutôt que de mettre complètement un frein à la recherche et au développement. Il est important de noter que son entreprise, Microsoft, a investi des millions de dollars dans OpenAI, la société à l'origine de ChatGPT, qui a révolutionné le monde de l'IA. Toute chose qui explique peut-être son point de vue.

ChatGPT a en effet bouleversé l'univers de l'intelligence artificielle en offrant des capacités de conversation et de compréhension du langage naturel avancées. Cette technologie a ouvert la voie à de nombreuses applications bénéfiques, telles que l'amélioration des services clients, la rédaction assistée par ordinateur, la traduction automatique et bien d'autres domaines. Mais son évolution rapide inquiète certains experts qui craignent que cela n'échappe au contrôle des humains.