Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk ainsi que plusieurs dizaines d’experts réclament une pause dans les recherches lancées sur les intelligences artificielles plus puissantes que ChatGPT4. Cette demande a été formulée par le canal d’une pétition. Ils justifient cet acte par « des risques majeurs pour l'humanité » que représentent ces recherches. De façon plus précise, ils réclament un moratoire de six mois. Cette période permettra de mettre en place des systèmes de sécurité dont de nouvelles autorités réglementaires dédiées, la surveillance des systèmes d'IA ainsi que des techniques pour aider à distinguer le réel de l’artificiel.

L’autre chose est qu’au cours de la période, il faudra mettre sur pied des institutions qui seront capables de gérer les «perturbations économiques et politiques dramatiques que l'IA provoquera ». L’action est portée par plusieurs personnalités qui ont déjà à plusieurs reprises exprimé leur inquiétude sur le sujet relatif aux Intelligences Artificielles qui sont hors du contrôle de l’humain. Rappelons qu’il y a quelques jours, Bill Gates avait également donné son avis sur le sujet. À la faveur d’un billet de blog qu’il a publié, le richissime homme d’affaires américain a confié tout ce qu’il pense de cet outil.

Pour Bill Gates, il s’agit d’une avancée technologique qui révolutionne l’interface utilisateur graphique (GUI) présentée en 1980. « Le développement de l’intelligence artificielle est aussi fondamental que la création du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone mobile. Cela changera la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, se soignent et communiquent entre eux », a noté l’homme d’affaires américain. « Comme la plupart des inventions, l’intelligence artificielle peut être utilisée à des fins bonnes ou mauvaises. Les gouvernements doivent travailler avec le secteur privé sur les moyens de limiter les risques », avait-il averti.