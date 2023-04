Elon Musk a récemment créé une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) appelée X. AI, qui vise à concurrencer OpenAI, l'entreprise derrière le programme d'IA générative ChatGPT. Selon des sources anonymes, Musk a embauché d'anciens employés de DeepMind et acheté des milliers de processeurs graphiques pour entraîner des modèles de langage pour les systèmes d'IA générative comme le rapport nos confrères de BlogTIC.

Et pourtant, malgré cette initiative, Musk a également signé un appel à faire une pause dans la recherche sur les IA de dernière génération, en raison des risques liés à cette technologie. Le document officiel d'enregistrement de X. AI mentionne un seul directeur, Elon Musk, et un secrétaire, Jared Birchall. Plusieurs personnalités, dont Elon Musk, ont lancé une pétition réclamant un moratoire de six mois sur la recherche et le développement de l'intelligence artificielle (IA) plus puissante que ChatGPT4, en raison des "risques majeurs pour l'humanité" que représente cette technologie.

Ils demandent la mise en place de systèmes de sécurité, de nouvelles autorités réglementaires, de la surveillance des systèmes d'IA et de techniques pour aider à distinguer le réel de l’artificiel. De son côté, Bill Gates, qui n'a pas signé la pétition, a réagi en appelant à se concentrer sur la meilleure façon d'utiliser les progrès de l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité, plutôt que de mettre complètement un frein à la recherche et au dévelop