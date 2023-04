Bien que l’Union européenne se veuille rassurante en mars 2023 en affichant un taux annuel d’inflation de 6,9 % contre 8,5 % au mois de février, les Français ont de plus en plus de mal à gérer leur budget face à l’augmentation du cout de la vie. Tous les moyens sont bons pour faire des économies et Internet offre de nombreuses possibilités d’acheter moins cher ou de récupérer de l’argent.

Quand les Français se livrent à la traque aux bonnes affaires

Aujourd’hui, les Français n’attendent plus seulement les soldes. Ils sont à l’affut de la moindre opération promotionnelle à l’occasion des fêtes, à l’occasion du Black Friday, du Cyber Monday, des French Days… Les sites de partage de bons de réduction sont également très en vogue et certains médias de presse écrite traditionnels comme Le Figaro, Le Parisien, 20 minutes, L’Express ou encore Ouest France n’hésitent pas à développer des rubriques spéciales à cet effet dans leurs versions en ligne. Tout est bon pour faire des économies avec les promotions et les ventes privées, même si des associations de défense de consommateurs n’hésitent pas à alerter l’opinion publique contre certaines pratiques.

Revendre ou échanger des affaires sur Internet

De nombreuses applis mobile vous proposent d’échanger, de troquer ou de revendre des affaires sur le marché de la seconde main. On peut y proposer des meubles, des vêtements, des accessoires, des jouets. Certaines de ces applis fonctionnent comme des réseaux sociaux au point que les réseaux sociaux ont développé leurs propres modules de revente et d’échanges d’affaires entre particuliers.

Quand les particuliers s’intéressent aux ventes aux enchères

Si les particuliers désireux d’acquérir toute sorte de biens à un tarif attractif avaient déjà recours aux ventes aux enchères de saisies, ils sont de plus en plus intéressés par les ventes aux enchères de déstockages. Le principe de fonctionnement est très simple. Une entreprise déstocke les marques et les retailers de leurs invendus et propose les produits sous la forme de lots sur Internet. Cette pratique intéresse beaucoup les professionnels, mais les spécialistes du déstockage proposent de ventes aux enchères de déstockage pour particulier avec des lots plus adaptés et qui peuvent ensuite être revendus sur des plateformes de revente entre particuliers. C’est le cas de lots de vêtements ou de jouets dont on ne connait pas le contenu à l’avance. Une fois que les enchères ont été remportées, il suffit de poster les articles qui ne nous conviennent pas sur Vinted et le tour est joué.

Des solutions de financement adaptées aux petits budgets

Autre nouveauté dans la sphère des organismes de crédit, ce sont les microcrédits. Jusqu’à présent, on connaissant les crédits à la consommation classiques, les crédits revolving ou encore les moyens de paiement en plusieurs fois par carte bancaire. Aujourd’hui, certains organismes proposent de débloquer de petites sommes d’argent allant jusqu’à 1000 euros à rembourser en quelques mensualités (de 3 à 6 mensualités) afin de faire face à un imprévu, à un problème de trésorerie ou pour d’autres projets. Ces mini prêts sont accordés à des conditions moins restrictives et sont des solutions idéales pour les petits budgets.