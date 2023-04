À l’instar de nombreux autres pays du globe, le Liban est soumis à ce que l’on appelle le changement d’heure, qui se tient deux fois tous les ans, en hiver et en été. Si le pays devait récemment se conformer à l’heure d’été, le gouvernement en a décidé autrement, et a choisi de garder l’heure d’hiver un mois après la date prévue à cet effet. Décision qui a été prise au dernier moment, cela a engendré des perturbations dans le pays.

Quelques informations concernant le fuseau horaire et le changement d’heure au Liban

En règle générale, l’évaluation des fuseaux horaires se base sur un décalage relatif à l’UTC, le temps universel ou « Universal Time Coordinated ». Le Liban n’est affecté qu’à un unique fuseau horaire. Aussi, l’heure du pays est de plus de deux heures par rapport à l’UTC. C’est exactement comme en France ou en Belgique, deux pays qui se situent dans la zone dite « UTC+2 ». Ces pays ont donc la même heure.

Comme c’est le cas dans plusieurs pays, lorsque le changement d’heure d’été survient, l’heure des horloges et montres du Liban est avancée d’une heure. Le dernier changement d’heure d’été est supposé avoir eu lieu le samedi 25 mars 2023. Cependant, il semble que le gouvernement ait fait le choix de n’imposer ce changement que le 21 avril 2023.

Les organismes publics sont contraints de se plier à cette décision. Néanmoins, un grand nombre de firmes privées ont contesté cela et sont tout de même passées à l’heure d’été le 25 mars. C’est par exemple le cas de certaines écoles, de stations de télévisions ou encore de sociétés privées.

Sur Internet, l’heure indiquée est généralement l’heure universelle. C’est le cas pour certains sites, comme un site de paris en ligne ou un site de vente qui œuvre à l’échelle internationale. Il s’avère en effet plus simple d’avoir une heure commune sur le web. À titre d’information, le prochain changement d’heure pour le Liban se tiendra le 28 octobre 2023. Le pays passera à l’heure d’hiver et les horloges afficheront une heure de moins.

Un chamboulement généralisé dans le pays

Le Liban s’est littéralement divisé en deux en ce qui concerne l’heure adoptée. Une partie de la localité a respecté le changement d’heure et est passée à l’heure estivale. Certes, cela a rendu le réveil assez pénible, attendu que la population a été privée d’une heure de sommeil. Toujours est-il que le problème est d’une plus grande envergure. Les bouleversements causés sont plus importants pour certains. D’autant qu’il peut être compliqué de vivre sous deux heures différentes dans un même pays.

Depuis le mois d’octobre 2022, le territoire libanais ne détient ni gouvernement ni président. À croire que le pays est « en suspens ». Le chef démissionnaire du gouvernement a toutefois prescrit un retard d’un mois pour le passage à l’heure estivale. Et ceci, sans concerter qui que ce soit. Une des raisons supposées de cette décision est le fait de donner aux musulmans la possibilité de s’adonner au jeûne du ramadan. Cela a créé certaines tensions auprès de chefs politiques et partis religieux, qui ont quand même suivi le changement horaire.

C’est alors que le pays a vécu durant quelques jours sous deux heures distinctes. Cela a malheureusement provoqué des désorganisations au sein de certaines institutions, dont l’aéroport de Beyrouth. Les vols internationaux ont été perturbés, car les compagnies ne savaient pas quelle heure il fallait préciser à leur clientèle.

Bref, la plupart des établissements scolaires, des hôpitaux, des organismes bancaires se sont conformés au passage à l’heure d’été, tandis que d’autres entités ont préféré rester à l’heure d’hiver. Les pendules devront être remises à l’heure pour ravoir un peu d’ordre dans le pays. Qui sait quelle sera la suite de cette situation…