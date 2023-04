James McCallum est un petit garçon né avec une maladie cutanée rare appelée naevus mélanocytaire congénital, qui a causé une excroissance sur son dos ressemblant à une "carapace" de tortue. Les parents de James l'ont surnommé affectueusement la "petite tortue ninja". Cette maladie est causée par un développement défectueux des cellules pigmentaires au cours du premier trimestre de la grossesse, ce qui entraîne une malformation bénigne ressemblant à une tumeur sur le dos.

Au moment de la naissance de James, la croissance couvrait environ 75% de son dos, mais elle a rapidement augmenté de taille et est devenue plus grumeleuse en seulement deux mois. Heureusement, James a subi avec succès deux interventions chirurgicales majeures pour enlever la croissance, et il reçoit maintenant des expanseurs cutanés pour encourager sa peau normale à se développer sur la zone endommagée. La mère du petit garçon s'est confiée aux médias et ses propos ont été rapportés par le DailyMail.

«C'était un peu préoccupant car il semblait que quelque chose n'allait pas. Avant qu'il ne soit enlevé, il avait grossi rapidement et était devenu comme une carapace de tortue sur son dos. C'est arrivé au point que nous avons dû le coucher sur le côté car il ne pouvait pas mettre sa tête à plat parce que c'était si volumineux. Il couvrait 75% de son dos au début et il avait commencé à devenir plus gras et plus grumeleux – il semblait qu'il grandissait. Cela ressemblait un peu à une tache de naissance mais était recouvert de croûtes par endroits – c'était un peu inquiétant car il semblait que quelque chose n'allait pas. Les médecins ne savaient pas vraiment ce que c'était à ce moment-là", a affirmé la mère de famille selon le média britannique.

Le naevus mélanocytaire congénital (CMN) est une affection qui affecte environ un pour cent des nourrissons nés aux États-Unis. Cependant, les croissances plus importantes comme celle de James sont beaucoup moins fréquentes et affectent environ une naissance sur 50 000. Si elles ne sont pas traitées, les excroissances sur le dos peuvent également affecter le cerveau et la moelle épinière, entraînant des convulsions. Elles augmentent également le risque de souffrir d'un cancer de la peau.