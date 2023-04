En 2022, le président turc Recep Tayip Erdogan avait enclenché divers mécanismes pour améliorer les relations entre la Turquie et Israël. Ankara plaide pour la cause palestinienne dans l'interminable conflit israélo-palestinien, mais œuvre aussi dans le même temps à adoucir les tensions avec Tel-Aviv. Recep Tayip Erdogan était donc dans cette lancée, mais il semblerait que le dirigeant turc ne soit pas figé dans une position donnée. D'après un communiqué émanant de la diplomatie turque, Erdogan s'est entretenu avec Ebrahim Raisi, le président de la République islamique d'Iran, ennemi juré d’Israël pour évoquer le complexe dossier israélo-palestinien.

Ankara voudrait renforcer son axe de coopération avec Téhéran afin de constituer une voix audible qui saura défendre les intérêts du peuple palestinien. "le monde islamique devrait être uni contre les attaques d'Israël en Palestine" peut-on lire dans le communiqué turc. La position de la Turquie est claire. Même si elle travaille pour un rapprochement avec Israël, le pays demeure un allié indéfectible de la Palestine. En s'entretenant avec Ebrahim Raisi sur le dossier israélo-palestinien, Recep Tayip Erdogan est conscient qu'il a franchi un cap. L'Iran et Israël se regardent en chien de faïence depuis plusieurs décennies et les dirigeants des deux nations se vouent une animosité sans pareille.

Recep Tayip Erdogan est partisan d'un processus qui va empêcher les escalades de violences entre Israël et la Palestine. À cet effet, le président turc a demandé à son homologue iranien de mener des actions auprès d'organisations internationales comme l'Organisation de la coopération islamique (OCI) et l'ONU afin de prévenir toutes situations délétères entre Israël et la Palestine. Erdogan en a profité pour lancer un appel à l'unité au sein du monde islamique afin de protéger les valeurs et les représentations de l'Islam. Pour le moment, Tel-Aviv ne s'est pas encore exprimé sur cette initiative de Recep Tayip Erdogan avec Téhéran.