L’Église Catholique est actuellement secouée par une affaire impliquant le défunt et ancien Pape, Jean Paul II. Le frère d’Emanuela Orlandi, une jeune fille qui a disparu il ya près de 40 ans en Italie a porté des accusations graves sur l’un des souverains pontifes les plus populaires de l’histoire. Qu’est ce que monsieur Orlandi reproche concrètement à Jean Paul II ? Le frère de l’adolescente disparue il ya 40 ans a mis à jour un enregistrement audio dans lequel un homme soupçonné d'être un criminel, fait des révélations sur des personnalités du Vatican et notamment Jean Paul II.

Orlandi soupçonne fortement cet homme de faire partie d’un groupe de criminels organisés. Des médias italiens ont mené des investigations sur le profil de l’individu qui parle dans l’audio et il pourrait être assimilé à la disparition inexpliquée de l’adolescente italienne. Dans l'audio, le présumé gangster affirme qu’il y a plus de 40 ans, des jeunes filles étaient amenées au Vatican pour y subir des attouchements et que le pape Jean-Paul II allait à la recherche de jeunes filles mineures.

Le frère de la disparue a notifié ceci : "Ils me disent que Wojtyla (le nom de famille du pape Jean-Paul II) avait l’habitude de sortir le soir avec deux messeigneurs polonais et que ce n’était certainement pas pour bénir des maisons". Ces accusations ont provoqué une onde de choc au niveau du Saint-Siège. Alors qu’il livrait son discours de midi à la place Saint-Pierre de Rome, le Pape François a tenu à saluer la mémoire de Jean Paul II en ces termes : "Certain d’interpréter les sentiments des fidèles du monde entier, j’exprime une pensée reconnaissante à la mémoire de saint Jean-Paul qui, ces jours-ci, a fait l’objet d’insinuations offensantes et infondées". D’autres responsables du Vatican se sont également insurgés contre les accusations de ces derniers jours qui visent le Pape François.